Güney Kore meclisi, sıkıyönetim ilan eden cumhurbaşkanını görevden aldı

Güney Kore meclisi, önceki hafta kısa süreli sıkıyönetim ilan ederek ülkeyi siyasi kargaşaya sürükleyen Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un görevden azline karar verdi.

Kararın ardından binlerce kişi kutlama için başkent Seul sokaklarına döküldü.

Cumhurbaşkanlığına başbakan Han Duck-soo vekalet edecek.

Anayasa Mahkemesi'nin altı ay içinde görevden alma konusunda nihai kararı vermesi gerekiyor. Azil kararının kesinleşmesi halinde 60 gün içinde yeni cumhurbaşkanı için seçimler yapılacak.

3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan eden ve gösterilerin ardından aynı gün bu kararı geri alarak ülkeyi siyasi kargaşaya sürükleyen Yoon'un azli için verilen önergeyi toplam 204 milletvekili onayladı.

Oylamanın ardından yaptığı açıklamada Yoon, "yolculuğunu geçici olarak durdurduğunu" ancak "asla vazgeçmeyeceğini" söyledi.

"Eleştirilerinizi, övgülerinizi ve desteğinizi yürekten kabul edeceğim ve ülke için elimden gelenin en iyisini sonuna kadar yapacağım" dedi.

Şiddetli soğuğa rağmen gün boyunca on binlerce protestocunun toplandığı Ulusal Meclis'in dışında, birçok kişi Yoon'un kalıcı olarak görevden ayrıldığını görme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan azil oylamasından sağ çıkan Yoon, istifa etmesi yönünde artan çağrılara rağmen iktidarı bırakmamıştı.

Yoon, sıkıyönetim ilanı nedeniyle özür dilemiş, ancak daha sonra bu kararını savunarak 'Sonuna kadar savaşacağım' demişti.

Yoon ve müttefikleri şu anda isyan suçlamasıyla soruşturma altında ve birçoğuna seyahat yasağı getirildi.

'Sonuna kadar savaşacağım'

Cumhurbaşkanı Yoon, birkaç gün önce sürpriz şekilde bir ulusa sesleniş konuşması yapmış ve ülkeyi devlet karşıtı güçlerden korumaya çalıştığını iddia edip "sonuna kadar savaşma" sözü vermişti.

Yoon ulusa sesleniş konuşmasında, sıkıyönetim ilanının yarattığı endişe nedeniyle halktan bir kez daha özür dilemişti.

Güney Kore lideri isyan suçlamasını reddediyor ve sıkıyönetim kararını bir 'idari bir eylem' olarak savunuyor.

Ülke medyasında, Yeol'ün makamının ikinci kez polis tarafından basıldığı haberleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı hakkında sıkıyönetim ilanı nedeniyle isyan soruşturması yürütülüyor ve ülke dışına çıkması yasaklandı.

Güney Kore meclisindeki ilk azil oylaması, Yoon'un Halkın İktidarı Partisi (PPP) üyesi milletvekillerinin boykotu nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Yoon'un sürpriz sıkıyönetim ilanından sonra, aralarında PPP üyelerinin de bulunduğu milletvekilleri, parlamento binası önündeki güvenlik kordonunu aşıp, sıkıyönetim ilanının kaldırılmasını isteyen bir oylama yapmıştı.

Yoon da saatler sonra sıkıyönetim kararını geri çekip, daha sonra televizyon konuşmasında özür dilemişti.

Gözlemciler, cumhurbaşkanının kendisine karşı siyasi saldırıları savuşturmak için sıkıyönetim ilan etme noktasına geldiğini söylüyor.