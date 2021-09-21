Güney Kıbrıs’taki E-adalet sisteminde yenilikler
Güney Kıbrıs’ta Ocak ayında pilot uygulama olarak devreye giren “e-justice” (elektronik adalet) sistemine, Yüksek Mahkeme kararıyla bazı yeni özellikler eklendiği bildirildi.
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Güney Kıbrıs’ta Ocak ayında pilot uygulama olarak devreye giren “e-justice” (elektronik adalet) sistemine, Yüksek Mahkeme kararıyla bazı yeni özellikler eklendiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, bu sistemle davaların mahkumların gıyabında görülebileceğini, ertelenen davaların bilgisinin dijital ortamda verilebileceğini, yazılı savunmaların yapılabileceğini ve dava neticesinin de dijital ortamda iletilebileceğini yazdı.
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