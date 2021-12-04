Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Güney Kıbrıs'ta kasım enflasyonu yüzde 4.3
Güney Kıbrıs'ta kasım enflasyonu yüzde 4.3

Güney Kıbrıs'ta kasım enflasyonu yüzde 4.3

Güney Kıbrıs’ta Mart 2020’den bu yana yükselmeye devam eden yıllık enflasyon oranı Kasım 2021’de %4,3 oldu.

A+A-

Güney Kıbrıs’ta Mart 2020’den bu yana yükselmeye devam eden yıllık enflasyon oranı Kasım 2021’de %4,3 oldu.

Kıbrıs İstatistik Dairesi (CyStat) tarafından cuma günü yayımlanan verilere göre Kasım 2021’de, Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2021’deki 104,79 birimle karşılaştırıldığında 0,57 birim artarak 105,36 birime yükseldi.
 
Ocak-Kasım 2021 döneminde bir önceki yılla karşılaştırıldığında Tüketici Fiyat Endeksi %2,2 artış kaydetti.

Bu haber toplam 105 defa okunmuştur
Etiketler : ,