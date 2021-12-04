Güney Kıbrıs'ta kasım enflasyonu yüzde 4.3

Güney Kıbrıs’ta Mart 2020’den bu yana yükselmeye devam eden yıllık enflasyon oranı Kasım 2021’de %4,3 oldu.

Kıbrıs İstatistik Dairesi (CyStat) tarafından cuma günü yayımlanan verilere göre Kasım 2021’de, Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2021’deki 104,79 birimle karşılaştırıldığında 0,57 birim artarak 105,36 birime yükseldi.



Ocak-Kasım 2021 döneminde bir önceki yılla karşılaştırıldığında Tüketici Fiyat Endeksi %2,2 artış kaydetti.