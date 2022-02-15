Güney Kıbrıs’ta görülen terör davasında gelişme…

Güney Kıbrıs’ta geçen eylül ayında ortaya çıkan ve arka planında İsrail ile İran’ın anlaşmazlıklarının bulunduğu terör davasıyla ilgili olarak, dün önemli gelişmeler yaşandığı haber verildi.

Davanın 6’ncı sanığı olan “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliğine sahip 21 yaşındaki tıp öğrencisinin suçunu kabul ettiğini ve itirafçı olduğunu yazan Politis gazetesi, bu konunun Rum ve İsrail güvenlik makamlarını 27 Eylül tarihinden bu yana meşgul ettiğini kaydetti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde dün yapılan duruşmada, davayla ilgili olarak tutuklanan 6 kişiden biri olan 21 yaşındaki şahsın, karşı karşıya bulunduğu iki suçlamayı kabul ettiğini ve itirafçı haline geldiğini belirten gazete, bu gelişmenin, davayla ilgili olarak tutuklu bulunan ve cinayetleri planlayıp tabancalara sahip olduklarından söz edilen 38 yaşındaki Azeri Orhan Asadov ile 27 yaşındaki Pakistan uyruklu Muzafer Abaz’ın pozisyonunu ise zora soktuğuna dikkat çekti.

Gazete, Ağır Ceza Mahkemesinin davayla ilgili bir sonraki duruşmasının 23 Şubat’ta gerçekleştirileceğini ekledi.