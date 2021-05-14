Güney Kıbrıs’ta 100’den fazla ordu mensubu koronavirüse yakalandı

Kıbrıs Rum Ordusu’nda görev yapan 100’den fazla kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Cyprus Mail'in haberine göre, Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı, testi pozitif çıkan ordu mensuplarının birçoğunun halihazırda temaslı izolasyonunda bulunduklarını açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christos Pieri, Cybc’ye yaptığı açıklamada, orduda yapılan testlerden 135’inin pozitif çıktığını ve bunlardan 62’sinin asker olduğunu söyledi.

Geriye kalan 142 kişiden 79’unun asker olduğunu ve tümünün önceki bazı vakaların yakın temaslısı oldukları için izolasyon altında olduklarını kaydeden Pieri, geri kalanların virüse bulaşmamış olması umudunu dile getirdi.

Pieri’ye göre askeri kapmlara giren herkesin ateşi ölçülüyor ve büyük çoğunluğu da haftalık koronavirüs testi yaptırıp negatif olduğunu gösteriyor.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ordudaki vardiyaların ve egzersizlerin yakın teması azaltmak için küçük gruplar halinde sürdürüldüğünü de ekledi.

Güney Kıbrıs’ta hızlı testlerin askeri kamplarda yapılmaya başlanmasından bu yana 52 bin test yapıldı ve 212 kişi pozitif çıktı.

Riskli sektörler arasında sayılan orduda aşılamalara geçen hafta başlandı ve birçok ordu mensubu Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği yaş grubu hiyerarşisine uygun olarak aşılarını yaptırdı.