Güney Kıbrıs kadınların şirket yönetiminde katılımında AB içerisinde son sırada

Kıbrıs’ın (Güney), kadınların şirket yönetiminde katılımında AB içerisinde sonuncu sırada olduğu haber verildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kadınların şirket yönetimine katılımında AB içerisinde sonuncu sırada olduğunu yazarken, bu oranın Kıbrıs’ta yüzde 8.5 olduğunu, AB ortalamasının ise yüzde 30,6 olduğunu ekledi.