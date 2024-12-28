Kıbrıs'ın güney basını kuzeydeki genel grevi yakından takip etti

Kıbrıs'ın güney basını Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile Hayat Pahalılığı Alma Hakkı Yasası ile ilgili değişiklik tasarılarına karşı çıkan 32 sendikanın gerçekleştirdiği genel grevi yakından takip etti, fotoğraf da kullandıkları haberleri çeşitli başlıklarla okurlarına iletti

Fileleftheros Kıbrıs’ın kuzeyindeki Maliye Bakanı ile sendikalar arasında varılan uzlaşı sonucunda grevin askıya alındığı bilgisine yer vermediği haberini “İşgal Bölgelerinde Toplumsal Huzursuzluk Devam Ediyor… Tatar’ın İkramlarına Artış Çalışanların Haklarına Makas” başlığıyla aktardı.

Alithia “İşgal Bölgelerindeki Genel Grev Ertelendi… Sözde Hükümet Toplu Sözleşme ve Eşel Mobil Yasasını Geri Çekti” başlığını kullandı.

Haravgi “Hareketlilik… Kıbrıslı Türklerin Dinamik Hareketliliği Sonuç Getirdi… ‘Yasa’ Geri Çekildi… ‘Yaşam Maliyeti’ İle İlgili Yasa Tasarısının Görüşülmesi Ocak 2025’e Ertelendi” başlığını atarken, Politis “ İşgal Bölgeleri-Eylemler…’Hükümeti’ Geri Adım Atmak Zorunda Bıraktılar” başlığıyla haberi aktardı