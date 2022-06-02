Güney iki "Airtractor" daha kiralayacak

Kıbrıs Orman Dairesi'nin, Haziran sonuna kadar yangın söndürmeyle ilgili iki uçuş aracına daha sahip olacağı haber verildi.

Kıbrıs’ın güneyinde ihale konseyinin, bir İspanyol şirketinden iki “Airtractor” yangın söndürme uçağı kiralanmasını onayladığını haber veren Alithia gazetesi, yangın söndürme uçaklarının şu an Şili’de faaliyet gösterdiklerini ve kısa bir süre içerisinde burada kalışlarını tamamlayacaklarını belirtti.

Aynı şirketten iki yangın söndürme uçağı daha kiraladığını ve bunların hali hazırda güneyde bulunduklarını kaydeden gazete, bahse konu uçakların 3 ton su ve yangın köpüğü taşıma kapasitesine sahip olduklarını belirtti.

Hafta sonuna kadar iki yangın söndürme helikopteri kiralanmasına dair ihalenin sonuçlanmasının beklendiğini de kaydeden gazete, bunu tekliflerin müzakere edilmesinin izleyeceğini ekledi.

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