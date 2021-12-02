Güney, hava ve deniz yolu girişlerine PCR şartı getirdi

Kıbrıs’ın güneyi, “Omikron” varyantı sebebiyle hava ve deniz yolu ile adaya gelecek 12 yaş ve üstü herkesin PCR testi ibraz etmesini zorunlu hale getirdi.

Güneydeki haber kaynakları, bugün toplanan Bakanlar Kurulu’nun, birçok Avrupa ülkesinde de görülen “Omikron” varyantının Kıbrıs Cumhuriyeti’ne girişinin önlenmesi adına hava ve denizyolu ile gelişlerdeki önlemleri arttırmaya karar verdiğini yazdılar.

Habere göre, 6 Aralık Pazartesi’den itibaren geçerli olacak yeni uygulamada, hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın, 12 yaş ve üzeri her kişiden, son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi talep edilecek.

Haberde, girişlerde ayrınca antijen testinin de yapılacağı, bu testlerin maliyetinin ise hükümet tarafından karşılanacağı vurgulandı.