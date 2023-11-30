Güney, Gazze’yle ilgili yardımı onayladı

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun, Gazze’ye yardım olarak ilaç ve tüketim malzemeleri hibe edilmesini onayladığı haber verildi.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Gazze Şeridindeki sivil nüfusa insani yardım gönderilmesi çerçevesinde, Gazze’ye ilaç ve tüketim malzemeleri hibe edilmesiyle buna katkıda bulunmaya karar verdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Bakanlar Kurulunun 79 bin 414 Euro değerinde 70 çeşit ilaç ve 15 bin 218 Euro değerinde 4 tüketim malzemesi hibe edilmesini onayladığını ekledi.