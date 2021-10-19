Güney ekonomisinin kalkınma hızı beklentisi: 2021 yılı için yüzde 5.5

Güney Kıbrıs ekonomisinin kalkınma hızının, 2021 yılı için yüzde 5.5 oranıyla kapanmasının beklendiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in açıklamalarına dayanarak 2020 yılındaki 5.1 oranındaki durgunluğun ardından bu yıl için (2021) kalkınma hızının yüzde 5.5 olarak kayıtlara geçmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre Petridis, Güney Kıbrıs’taki kalkınma hızının, 4.8 olan Euro bölgesinden, yüzde 0.8- yüzde 1 daha fazla olacağını söyledi.