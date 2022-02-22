Güney ekonomisinde iyiye gidiş işaretleri: İş Hacmi Endeksi'nde %29,2 artış

Kıbrıs’ın güneyinde 2020’nin aynı çeyreğine kıyasla, 2021’in üçüncü çeyreğinde Nakliye ve Depolama sektöründe İş Hacmi Endeksi %29,2 artış kaydederek 103,1 birime ulaştı.

En büyük artışlar; deniz yolu taşımacılığında 2020’ye kıyasla %87,4 artarak 75,2 birime (2015=100) ulaşırken hava nakliyesi %46 artarak 1190,4 birime ulaştı. Bu arada, hava taşımacılığının havayolu şirketlerinin salgın nedeniyle açılıp/kapanmasından etkilendiğine dikkat çekildi.

Buna ek olarak, kara taşımacılığı 2021’in dördüncü çeyreğinde %36,1 artış kaydederek 112,2 birime ulaştı. Depolama ve taşımacılığı destekleyici faaliyetleri ise %29,1 artarak 99 birime, posta ve kurye faaliyetleri %0,2 marjinal düşüş kaydederek 148,4 birime ulaştı.

Ocak-Aralık 2021 döneminde, Nakliye ve Depolama sektöründe İş Hacmi Endeksi geçen yıla kıyasla %9,7 düzeyinde artış kaydederken en büyük artış yıllık bazda %43,5 ile su taşımacılığında görüldü.