“Güney, daha barışçıl bir eğitim müfredatı uygulamalı”

“Yeni nesil Rum gençleri Türk düşmanlığıyla yetiştiriliyor” diyen Ünal Üstel:

Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik askeri müdahalesinin 51’inci yıldönümünde, Kıbrıs’ın güneyindeki bazı fanatiklerin barikatlara yakın noktalarda gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, eylemleri "endişe verici" olarak değerlendirdi.

Üstel, bu eylemleri gerçekleştirenlerin büyük çoğunluğunun savaş görmemiş gençler olduğuna dikkat çekti, güneydeki eğitim sistemini eleştirdi.

"Rum gençler, okullarda, insani değerlerden uzak bir biçimde adeta zehirleniyor" diyen Üstel, Hristodulidis Hükümeti’ne çağrıda bulunarak, “Güven artırıcı önlemlerden söz etmek isteyen Rum yönetimi, önce eğitim müfredatını gözden geçirmelidir” ifadelerini kullandı.

Üstel, güneydeki liderliğin her fırsatta müzakere masasından ve güven artırıcı önlemlerden söz ettiğini ancak bununla çelişen bir gençlik yetiştirildiğini savundu:

“Bu gençler, 1974’ü yaşamadı, savaşı görmedi. Ancak Türk düşmanlığıyla büyüyorlar. Bu, barış için büyük tehlikedir.”

Kıbrıslı Türk okullarında böyle bir yaklaşım olmadığını da söyleyen Üstel, “Biz çocuklarımızı düşmanlık duygularıyla değil, barış kültürüyle yetiştiriyoruz” dedi.

Üstel, güneyde kilisenin eğitim üzerindeki etkisine de vurgu yaptı ve Kıbrıslı Rum liderliğini daha barışçıl bir müfredat uygulamaya çağırdı:

“Unutulmamalıdır ki barış, sadece iki toplum için değil, tüm insanlık için güvencedir.”