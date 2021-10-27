Güney BM'nin temsilci atamasını bekliyor

Kıbrıs resmi televizyonu PIK'in haberine göre; “Kıbrıs Cumhuriyeti, Guterres-Anastasiadis-Tatar toplantısında mutabık kalındığı üzere, önümüzdeki birkaç gün veya hafta içinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin bir temsilci atamasına devam etmesini bekliyor”…

Kıbrıs Hükümet sözcüsü Marios Pelekanos, Guterres'in temsilcisinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne rapor vermesi konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

Pelekanos, aynı zamanda, temsilcinin görev tanımının önemini ve ilgili taraflarla istişare etmek ve müzakereleri yeniden başlatmak olması gereken asıl amacının önemini vurguladı.

PIK: Çabalar belirsiz

PIK'e göre; Kıbrıs sorununda yaşanan belirsizlik sürerken “özel temsilcisi” atanmasına yönelik çabalar belirsiz olmaya devam ediyor.

PIK'e ulaşan bilgilere göre, “kilit noktanın herhangi bir unvanın belirlenmesinden kaçınılması olabileceği” belirtildi.

PIK haberinde şunlar kaydedildi:

“New York'taki üçlü toplantıda özel temsilci atanması konusunda anlaşmaya varılmasına rağmen, arka planda devam eden süreçte Türk tarafının ısrarla talep ettiği gibi özel temsilci veya özel görevli olmayacak bir yetkili için araştırmalar devam ediyor. İki tarafın belirli bir süre içinde müzakere masasına dönmesiyle ilgili görev tanımlarının içeriğine vurgu yapılıyor. Hükümet ise, bir elçi atanmasının kesin olarak kabul edildiği ve konuyla ilgili açıklama yapılmasının an meselesi olduğu ifade edildi”

(PIK)