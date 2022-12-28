Güneş paneli için %600 daha fazla başvuru
Kıbrıs’ın güneyinde bu yıl, güneş paneli için yaklaşık 31 bin yeni başvuru yapıldığı basına yansıdı.
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Kıbrıs’ın güneyinde bu yıl, güneş paneli için yaklaşık 31 bin yeni başvuru yapıldığı basına yansıdı.
Politis gazetesi, 2020 yılına kıyasla bu yıl, yüzde 600 daha fazla başvuru yapıldığını ve başvuruların yarısının Lefkoşa ile buraya bağlı köylerden yapıldığını yazdı.
Haberde, Elektrik Kurumu personelinin yoğun talebe yanıt verebilmek için ekstra mesai yaptığı ifade edildi.
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