Güneş altında PCR kuyruğu

Salgın sürecinde çoğunlukla özel sektör çalışanları ve test zorunluluğu olan sektör temsilcileri, hafta sonu PCR Testi için test merkezlerine gidiyor.

Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki test merkezinde, haftanın 7 günü özveriyle çalışan ekip çok sayıda test yaparken, yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte yaşanan sıcaklar yeni ihtiyaçları gündeme getiriyor.

Herhangi bir gölgelik olmadan öğlen güneşinde ve aşırı sıcakta kuyrukta bekleyen yurttaşlar, bakanlık ve hükümet yetkililerinin bu yöndeki öngörüsüzlüğüne içerliyor.