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Güner'in ölüm sebebi “kalp yetmezliği”

Güner'in ölüm sebebi “kalp yetmezliği”

Korkuteli'nde dün rahatsızlanarak kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren 39 yaşındaki Ömer Güner’in ölüm nedeni otopsiyle saptandı.

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Korkuteli'nde dün rahatsızlanarak kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren 39 yaşındaki Ömer Güner’in ölüm nedeni otopsiyle saptandı.

Polis bültenine göre, otopside Güner’in ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu anlaşıldı.

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