Güner'in ölüm sebebi “kalp yetmezliği”
Korkuteli'nde dün rahatsızlanarak kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren 39 yaşındaki Ömer Güner’in ölüm nedeni otopsiyle saptandı.
A+A-
Korkuteli'nde dün rahatsızlanarak kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren 39 yaşındaki Ömer Güner’in ölüm nedeni otopsiyle saptandı.
Polis bültenine göre, otopside Güner’in ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu anlaşıldı.
Bu haber toplam 231 defa okunmuştur
Etiketler : Polis Basın Subaylığı, Ömer Güner