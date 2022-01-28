Güne depremle başladık

Kıbrıs'ın batısı güne depremle uyandı. Baf açıklarında saat 5:57'de yaşanan deprem adanın birçok kesiminden hissedildi. Bazı kaynaklar depremin büyüklüğünü 4,9 olarak verirken, Kandilli Rasathanesi sarsıntının 4,3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Depremin denizin 10 km derinliğinde olduğu kaydedildi.