Güne depremle başladık
Kıbrıs'ın batısı güne depremle uyandı. Baf açıklarında saat 5:57'de yaşanan deprem adanın birçok kesiminden hissedildi.
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Kıbrıs'ın batısı güne depremle uyandı. Baf açıklarında saat 5:57'de yaşanan deprem adanın birçok kesiminden hissedildi. Bazı kaynaklar depremin büyüklüğünü 4,9 olarak verirken, Kandilli Rasathanesi sarsıntının 4,3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Depremin denizin 10 km derinliğinde olduğu kaydedildi.
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Etiketler : deprem