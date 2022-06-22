Gündoğdu Gencer’in Kadınlar Mahkemesi’ne katılmak ister misiniz?

Murat OBENLER

Mimar, tercüman, oyun yazarı,dergilerde ve sosyal medyada çeşitli yazıları ve şiirleri de olan Gündoğdu Gencer’in “Kadınlar Mahkemesi” ve “Fascismus” oyunlarından oluşan “İki Politik Oyun” adlı kitabı, 21 Haziran Salı günü saat 18:30’da Işık Kitabevi’nde kitapseverlerle buluştu. Yusuf Nidai’nin moderatörlüğünde gerçekleşen kitap tanıtımında Gencer, hem kitaptaki oynunları yaratım süreciyle ilgili bilgiler verdi hem de etkinliğe katılan sanatçılar ve sanatseverlerle kitabı üzerine sohbet etti. Aralık 2021’de Cinius Yayınları’ndan çıkan 144 sayfalık kitap “İkİ Politik Oyun” ülkemizde çok fazla olmayan tiyatro oyun yazımına da bir katkı olarak kitapçılarda yerini aldı.

Gencer: “Pandemi döneminde yazdığım bu iki oyunu bir kitapta toplamak istedim”

Yazar Gündoğdu Gencer, Türkiye’de başlayan, uzun yıllar Avustralya’da devam eden ve şu anda da Kıbrıs’taki Bağlıköy’de devam eden hayatı boyunca Türkçe ve İngilizce olarak 20 civarında tiyatro oyunu yazdığını belirterek pandemi döneminde yazdığı bu iki oyunu bir kitapta toplamak istediğini ve bunu da Aralık 2021’de basmayı başardığını söyledi.

Gencer: “Tiyatro oyunu yazmak için tiyatro sahnesinin tozunu yutmak gerekir”

Tiyatro oyunu yazmak için tiyatro sahnesinin tozunu yutmak,tiyatroyu bilmek gerektiğini dile getiren Gencer, insanın ne kadar iyi bir şair veya yazar olursa olsun sahne tozu yutmadan birşeylerin eksik kaldığını ve oyunun iyi bir yönetmenle sahnelenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Lunaçarski, Mazdek, Hasan Sabbah, Şeyh Bedrettin, Halife ve Hammurabi 3 kadın yargıcın önüne çıkıyor

Celsede yargılanma sırasına göre Anatoli Vasilyeviç Lunaçarski, Mazdek, Hasan Sabbah, Şeyh Bedrettin, Halife ve Hammurabi’nin 3 kadın yargıcın önüne çıktığı mahkemenin kadın-erkek eşitliği temelinde,insan hakları temelinde bir sorgulama yaptığını dile getiren Gencer, tarihe olan merakından dolayı karakterleri tarihin farklı dönemlerinden seçtiğini dile getirdi.

Faşizmin tarihine Gencer’in gözünden bir bakış

“Fascismus” oyununda ise bir genç, koro başı ve 6 koro üyesi arasındaki ülkeler tarihi, ülkelerin siyasi geçmişlerini, farklı karakterlerin insanlık tarihi üzerindeki etkisini, demokrasi-insan hakları-özgürlük gibi kavramları anlama adına gerçekleşen soru-cevaplardan oluşan karşılıklı diyalogları yazdığını söyleyen Gencer, bu sorgulamaya zaman zaman sendikacı Kamil Kartal,1972’de Avustralyada iktidara gelen İşçi Partisi’nin Maden ve Enerji Bakanı Rex Connor, şair Federico Garcia Lorca,Şilili sosyalist lider Salvador Allende, şair,besteci komünist,öğretmen,tiyatro yönetmeni Viktor Jara’nın da katılarak konuştuklarının altını çizdi. Oyunlarla geçmişin birçok krallığına ve impartorluğuna,faşist diktatörlüklerden devrimci yönetimlere, 20. ve 21. yüzyılda da Şili’den İspanya’ya, Küba’dan Rusya’ya,Avustralya’dan Almanya’ya, İtalyadan Yunanistan’a, Türkiye’den Kıbrıs’a uzanan bir yolculuk yaptığını dile getiren Gencer, özellikle Kadınlar Mahkemesi’nin sahnelenmesini çok arzu ettiğini kaydetti.

“Fascismus, Lefke Belediyesi Cittaslow Yavaş Tiyatro olarak çalışılıyor”

İkinci oyun olan Fascismus’un ise Lefke Belediyesi Cittaslow Yavaş Tiyatro olarak çalışıldığını ve oyunun Eylül-Ekim gibi sahnelenmesinin planlandığını da kaydeden Gencer, 1948’de Lefke’de gerçekleşen ortak maden grevi ile ilgili de bir oyun yazmayı düşündüğünü de sözlerine ekledi. Etkinlik yazarın kitaplarını imzalaması ile sona erdi.