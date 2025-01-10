Gündem, yeni geçiş noktaları

Kıbrıslı liderler, 20 Ocak Pazartesi günü saat 10.30’da bir araya gelecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ara bölgede bulunan ikametgahında gerçekleşecek görüşmede, iki lider yeni geçiş kapılarının açılabilmesine yönelik istişarelerde bulunacak.

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar daha önce, Kermiya geçiş noktasında yaşanan sıkışıklığı da giderecek Lefkoşa’da ikinci bir araçlı geçiş kapısının açılmasının şart olduğunu söyleyerek, Haspolat barikatının açılmasını önermişti.

Haspolat barikatının açılmasıyla araçlı geçişlerde rahatlama sağlanması, aynı zamanda iki taraf arasında yeşil hat tüzüğü kapsamında gerçekleştirilen ticaretin hacminin de arttırılması hedefleniyor.

Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la gerçekleştirmiş oldukları ortak basın toplantısında Kıbrıslı Rum lidere bu konuda yeniden çağrıda bulunmuş, Haspolat kapısına bir karşılık istiyorsa bir an önce bir geçiş kapısı önerisi yapmasını istemişti.

Kıbrıs Rum tarafı ise Haspolat kapısına karşılık, başka bir geçiş kapısı değil yatay ve güneyden güneye olacak şekilde transit geçişler talep ediyor.

Söz konusu taleplerin başında, Erenköy ve Kiracıköy geçiş noktaları bulunuyor.