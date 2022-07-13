Günde 30 vakadan, 300 vakaya

Fehime ALASYA

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Haftalık Covid-19 raporlarına göre; ülkedeki vaka sayısı Mayıs ayı içinde 70’i bulmazken, Haziran ayı içinde yükselişe geçti. Bu sayı, içinde bulunduğumuz Temmuz ayında ise adeta rekora koştu.

Bir ay önce 30’larda olan günlük vaka sayısı, 300’lere ulaştı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, “Salgın bitmedi, kapalı alanlarda maske zorunluluğu var. Gerekirse denetimleri arttıracağız” diyerek, aşılanmanın önemine değindi.

Toplu ve kapalı alanlardaki etkinliklerden korunmanın önemine değinen sağlıkçılar ise maske kullanımının bu süreçte ‘kurtarıcı’ etkisi olduğuna vurgu yaptı.

‘Pandemi yorgunluğundan dolayı salgın bitmiş gibi’ hareket edildiğini kaydeden Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, vakaların bu nedenle arttığını ifade etti. Altuğra, “Salgın bitmedi, kapalı alanlarda maske zorunluluğu var. Gerekirse denetimleri arttıracağız” dedi.

Denetimlerin de vaka seyrine göre artacağını dile getiren Altuğra, “Alınması gereken önlemleri de almaktan geri kalmayacağız” dedi.

3 Bloktan oluşan Pandemi hastanesinin kapanmadığına dikkat çeken Altuğra, bir bloğun hala pandemi için hazır olduğunu anlattı. Altuğra, “Vaka seyrinde beklenmeyen bir anomali karşısında hemen tüm bölümlerin sadece covid-19’a hizmet verebileceği konumunu bozmadık” dedi.

Test zorunluluğunu sorduğumuz Altuğra, “Gerekirse geri getiririz” şeklinde konuştu.

Sağlıkçılar: “Yatışlar da artabilir, dikkatli olunmalı”

Omicron BA4 ve BA5 varyantlarının ülkemizde de etkisini gösterebileceğini ifade eden sağlıkçılar, ülkedeki aşılanmanın bir an önce arttırılması gerektiğini anlattı.

Hastaneye talep veya yatış ile yoğun bakıma yatış sayısının düşük olmasıyla vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini belirten Sağlıkçılar, “bu vaka artışları çıkmaya devam ederse, yatışlar da artabilir, dikkatli olunmalı.” uyarsında bulundu.

Vaka sayılarındaki yükselişte korkutucu tablo…

1 Haziran gününde toplam bin 702 test yapılırken, 36 vaka tespit edildi. Bu günden sonra yeni düzenleme ile artık haftalık açıklanan Covid vakalarında ise ürkütücü tabloda pozitif sayıları hızlıca arttı.

En büyük artış, geride bırakmaya hazırlandığımız 29 Haziran- 5 Temmuz haftasında yaşandı. Bahsi geçen haftada 2 bin 251 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Haftalık 2 bin 251 vakanın günlük ortalaması ise 321 kişi oldu. Mayıs ayı ve Haziran ayının ilk günlerinde 30’larda olan günlük vaka sayısı Temmuz ayında günlük 300 kişiyi aştı.

Günlük 30’lu vakalardan 300’lü vakalara…

Günde 36 vakanın çıktığı 1 Haziran sonrasındaki 1-8 Haziran Haftası’nda ise toplam 279 vaka kayıtlara geçti. Bu rakam günlük ortalama 39 kişiye denk gelirken, 8-14 Haziran Haftasında da çok az bir artış ile benzer rakamlarda seyretti. Bahsi geçen haftada 310 vaka görüldü.

Bir sonraki 15-21 Haziran Haftasında ise 589 vaka görüldü. Bu rakamın ise günlük vakaların bir anda ortalama günde 84’e yükseldiği dikkat çekti.

22-28 Haziran Haftasına geçilen sürede ise vakalarda 910 kişilik artış yaşandı. Haftalık bin 499 vaka, yani günlük 214 kişinin Covid-19 testi pozitif oldu.

29 Haziran - 5 Temmuz Haftasında ise 752 kişi daha eklendi, bu sürede toplam 2 bin 251 kişinin virüs bulaştığı verilere yansıdı.

Test sayısı da vaka sayısı da katlandı…

Test sayısı da bahsi geçen zaman dilimlerinde kat be kat arttı.

1 Haziran’da günlük bin 700 kişinin test yaptığı dikkat çekerken, bu sayı vakaların arttığı son dönemde haftalık 18 bin 800, günlük 2 bin 650’yi aştı…

Bir önceki haftada ise haftalık 15 bin 517, günlük 2 bin 200 kişinin test yaptığı görüldü.

Mayıs’ta en çok vaka günlük 69 kişi!

Mayıs ayı içinde en yüksek vaka sayısı 7 Mayıs günü 69 kişi ile yaşandı. Mayıs ayı içerisinde genel olarak günlük vaka sayıları 30, 40 ve 50’şer vaka ile sınırlı kalırken, bazı günler ise 60 kişiye ulaştı. Mayıs ayında en yüksek vaka sayısı 7 Mayıs günü 69 vaka sayısı ile kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz hafta 1 ölüm…

Haziran ayından bu yana açıklanan verilerde ise en son ölümün geçtiğimiz hafta, 29 Haziran - 5 Temmuz’da bir kişinin hayatını kaybetmesiyle yaşandı. Bu ölümle ülkede Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 239’a yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanı Dr. İzlem Gürçağ Altuğra:

“Salgın bitmedi, salgın bitmiş gibi hareket ettik, vaka sayısı kendiliğinden arttı”

Pandemide kurallara uyma ve aşılanma konularında bir gerileme olduğunu gözlemlediklerini kaydeden Sağlık Bakanı Dr. İzlem Gürçağ Altuğra, “Salgın bitmedi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bunu ilan etmedikçe salgın bitti gibi hareket edemeyiz.” dedi.

Sadece ülkemize özgü değil, dünya genelinde bir artış yaşandığını kaydeden Altuğra, Omicron BA4 ve BA5 varyantlarının bulaşı çok hızlı arttırdığının tespit edildiğini belirtti. “Bu varyantlar çok hızlı yayılıyor, her mutasyonda virüs bulaşıcılığı artıyor” diyen Altuğra, ülkemizde de bu varyantlardan tespit edildiğini kaydetti.

Ülkedeki vakaların artma nedenlerine de değinen Altuğra, kuralların hafifletilmesi, maske kullanımlarının hafifletilmesi, çalışma alanlarının kapalı pozisyonundan tamamen aktif hale geçirilmesi, insanlarda oluşan yorgunluğun gevşemeyi de beraberinde getirdiğini anlattı.

Altuğra, “Salgın bitmiş gibi hareket ettik, hepimizde pandemi yorgunluğu vardı. Salgın yokmuş gibi hareket edince vaka sayısı kendiliğinden geldi.” yorumunu yaptı.

Sağlık Üst Kurulu’nun hala düzenli olarak toplandığını belirten Altuğra, kapalı alanlarda maske zorunluluğu alındığın anımsatarak, buna uyulmadığını işaret etti. Altuğra, “Denetimler vakaların seyri, hastanelere yatış, hastalığın seyri gibi durumlara bağlı olarak artacak. Tüm bu oranlar alınacak olan önemleri de beraberinde getirecek. Alınması gereken önlemleri de almaktan geri kalmayacağız.” şeklinde konuştu.

Halk olarak kurlara uyulması durumunda sıkı tedbirlerin geri gelmesinin önlenebileceğine değinen Altuğra, “Hiç kimse eski günlere geri dönmek istemez. Herkes kişisel sorumluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.” yorumunu yaptı.

“Pandemi hastanesi kapanmadı”

Pandemi hastanesinin kapanmadığını ifade eden Altuğra, gerek duyulması halinde yeniden hemen tam kapasiteli bir pandemi hastanesine dönüşebileceğine dikkat çekti.

Üç bloktan oluşan pandemi hastanesinin bir bloğunun hala pandemi için tutulduğunu dile getiren Altuğra, diğer iki bloğun ise Nalbantoğlu’nun yükünü hafifletmek için servise çevrildiğini anlattı.

Altuğra, konuyla ilgili özetle şöyle konuştu:

“Hastane 3 bloktan oluşan 100 yataklı bir hastanedir. C Blok hala tamamen boştur. Geri kalan iki bloğuna 2 servis taşındı. Vaka sayısı çok gerilemişti, pandemide yatan tek bir hasta bile yoktu. Madem ki hiç yatan hastamız yok, boş duracağına ana binanın yükünü hafifletelim diye düşündük.

İki servisi buraya taşıdık, yükünü hafifletmiş olduk. Nalbantoğlu’nda 5 ay sonraya ameliyat tarihi vermek yerine 2 ay veya 1 ay sonraya verir olduk.

Birçok üst düzey cihaz kullanımını hizmete sunduk. Her gün 10, 15 kişi arasında MR hastasına hizmet veriyoruz. Tomografi hastalarına ise 1 hafta içinde randevu veriyor, acilse aynı gün tomografi çekme imkanı sunuyoruz.”

“Hemen eski şekline dönebilir”

“İnşallah eski günlere dönmeyiz” diyen Altuğra, “Vaka seyrinde beklenmeyen bir anomali karşısında hemen tüm bölümlerin sadece covid-19’a hizmet verebileceği konumunu bozmadık” dedi.

“Hatırlatma dozu önemli, ihmal edilmemeli…”

“Aşılanmada da pandemi bitti gibi hareket ettik ama pandemi henüz sona ermedi. Aşılarımızı ihmal etmeyelim” diyen Altuğra, vatandaşlara hekimine baş vurarak hatırlatma dozunu yaptırması için de çağrıda bulundu.

Test zorunluluğu: “Gerekirse geri getiririz”

Test zorunluluğunu sorduğumuz Altuğra, “Tüm dünyada test zorunluluğu kalktı. Biz de bu kurallarla eş zamanlı hareket ediyoruz. Test zorunluluğu geri gelecekse biz de getiririz. Yapmak isteyenler için bizim çalışmalarımız devam ediyor, bayram tatilinde de test merkezlerimiz çalıştı.” dedi.

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi- Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç:

“Maske çok koruyucu, mutlaka kullanmak gerek”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi- Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç de maske kullanımının önemine dikkat çekti. Özgeç, özetle şunları dile getirdi:

“Yaz aylarında açık alanlara çıkacak olmanın etkisiyle maskeyi kaldırdık, bununla birlikte bulaşta artış olacağını biliyorduk. Buna ek olarak, Avrupa’da da vaka sayıları arttı, Omicron BA4 ve BA5 varyantları Avrupa’da çok yaygın. Muhtemelen bizde bu varyantlar vaka sayısını arttırmış olabilir. Bunlar diğer varyantlara göre daha fazla bulaşıcı. Şu an yapılan toplu etkinlikler var, bunlardan biraz korunmalıyız. Denetimler de artmalı. Kapalı alanlarda maske zorunluluğu var ama kullanılmıyor. Maske çok koruyucu, mutlaka kullanmak gerek. Önümüz kış, aşılama çok önemli, bu aşılanma oranı arttırılmalı.

Kişiler aşılarını tam doz tamamlamalı.

Marketlerde, kapalı alanlarda maske kullanılmalı. Hastaneye yatış veya yoğun bakım kötü olmayabilir ama bu vaka artışları çıkmaya devam ederse, yatışlar da artabilir, dikkatli olunmalı.”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi- Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Fadime Tülücü:

“Çocuk vakalar arttı, yoğun bakıma yatışlar var…”

Bayram haftasında hastaneye yatışların özellikle 5 yaş altı çocuklarda çok fazla arttığını kaydeden Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi- Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, yoğun bakımda çocuk hasta olduğunu, bu nedenle ek önerilere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Önlemlerin biraz daha esnek olsa da zorunlu hale getirilmesi gerektiğine ihtiyaç duyulduğunu anlatan Tülücü, özel hastanelerin de Covid-19 vakalarını kabul ettiğini anımsatarak, açıklanan rakamların güvenilirliğini işaret etti.

Tülücü, “Pandeminin seyrettiği dönemlerde olduğu gibi biraz daha sıkı tedbir alınmalı. Artık her hastane kendi covid vakalarını kabul ediyor, özel hastanelerde de hasta yatışları var, buralarda da yoğun bakımlarda vakalar var. Tüm bunlar hesaba katılıp hareket edilmeli.” dedi.

Bu bağlamda ülkedeki vaka sayısının çok daha fazla olabileceğine de dikkat çeken Tülücü, tedbirlerin sıkılaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

“Çocuklardaki seyre dikkat!”

Tülücü, çocuk vakalarla ilgili “Okullar açılmadan çocuk aşılama özendirilmeli ve hızlıca yapılmalı,yaz tatilinde bitmeli... Pandemi koşullarına uygun olmayan okulların mimarı yapılanmaları yaz tatilinde gerçekleşmeli.” gibi önerilerde de bulundu.

“Maske zorunlu hale getirilmeli”

Salgının kendi seyrine ve bireysel önlemlerin özendirilmesine bırakıldığını dile getiren Tülücü, bununla birlikte pandemiden bıkkınlık olduğu için vakaların hızla artığını kaydetti. Tülücü, “Kapalı alanlarda maske kullanımı tekrar zorunlu hale getirilmeli” dedi.

Mesafenin de önemine değinen Tülücü, “Mesafenin korunması konusunda özenli olunmalı, mümkünse açık alanlarda görüşmeler tercih edilmeli, kapalı alanların havalandırılmasına dikkat edilmeli” yorumunda bulundu.

“Şüpheli durumlar test yönlendirilmeli”

Özellikle COVID-19 şüphesi olan olguların test vermeye yönlendirilmesi gerektiğini kaydeden Tülücü, “Test sayıları arttırılmalı ve ücretsiz erişim sağlanmalı, temaslı takibi daha pratik ve uygulanabilir şekilde tekrar başlatılmalı” dedi.

Aşılanmada planlama ve uygulama şart…

Aşılanma konusuna da değinen Tülücü, şöyle devam etti:

“Yeni aşı güncellenmesi ve tedariki sağlanmalı, öncelikli riskli gruplar ve toplu alanlarda çalışanlar olmak üzere toplumun tamamının aşılanması hedefine yönelik planlama yapılmalıdır.