 “Günde 200 kişiye vatandaşlık verildiği doğru mu?”

CTP Milletvekili Asım Akansoy hükümete “Günde 200 kişiye Bakanlık onayı ile vatandaşlık verildiği bilgileri doğru mudur?” sorusunu iletti.

Bir süreden beri İçişleri Bakanlığı’nın yoğun bir şekilde vatandaşlık verdiği bilgilerinin duyulduğunu anlatan Akansoy, hükümetin bu konuda sessiz olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akansoy şunları ifade etti:

Bir süreden beri İçişleri Bakanlığının yoğun bir şekilde vatandaşlık verdiği bilgileri kulağımıza gelmektedir.

Çalışma izinlerine bağlı olarak yıllar bağlamında kaç kişinin bekleme listesinde olduğuna dair verdiğim yazılı soru önergem üç aydır yanıtsız beklemektedir.

Verilen vatandaşlıklarla ilgili Bakanlıktan herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi Başbakan Sn. Saner de sessizliğini korumaktadır.

Günde 200 kişiye Bakanlık onayı ile vatandaşlık verildiği bilgileri doğru mudur ?

Kamuoyu vicdanı rahatsızdır. Süratle gerçeklere dayalı bilgiler toplumla paylaşılmalıdır.