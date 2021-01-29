“Günde 2-3 müşteriyle günü kapatıyoruz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kısmi kapanma günlerinde "elzem meslek gruplarında" çalışan ve bu dönemde dükkânını açan bazı işyeri sahipleri iş azlığından yakındı.

Nursel Güler (CNT Yapı Market): “Kapatırsam ben batarım”

“Nerdeyse hiç müşteri gelmedi. Bugün ben bu dükkânı hiç açmasaydım yeriydi. Yine de dükkânımı açacağım. Çünkü kapatırsam ben batarım. Çünkü Mart ayında kapandığımız zaman ben 2 yıl geriye gittim. Şu anda en azından işimin başındayım. Son günlerde vaka sayıları çok çıkıyor, bununla birlikte ne olacağı konusunda her kafadan da bir ses çıkıyor. Bir kişi çıksın, insanların ne yapması gerektiğini açık açık anlatsın, insanlar buna uysun. Eğer iyi bir destek gelecekse insanlar dükkânını niye kapatmasın ki?”

İbrahim Polat (Su tesisatçısı): “Sektör açık ama iş yok”

“Ben su tesisatçısıyım. İnşaat sektörü açık olduğu için ben de işimi yapmaya çalışıyorum ama iş yok. Salgın öncesi de sektör çok kötü durumdaydı ama şimdi daha kötü oldu. Bence yetkililer de çok kaynak olmadığından dolayı haklı ama bunun bir şekilde halledilmesi gerekiyor. İnsanlara iyi bir kaynak aktarılırsa tam kapanma mümkün olabilir.”

Ayhan Denizkan (Alseven Döner Salonu): “Sağlık daha önemli ama tam kapanma olmalı”

“Şu noktada hem sağlık, hem de ekonomik açıdan tablo hiç iç açıcı değil. Bu yasak öncesi piyasa biraz daha iyiydi ama sağlığımız da tehlike altındaydı. Evet, işlerimiz düştü ama yapacak bir şey yok. Sağlık her şeyden önce gelir. Şu ana kadar benim kendi açımdan sağlık anlamında kötü bir durumum olmadı ama bunun bundan sonra sağlık anlamında sıkıntı yaşamayacağım anlamına gelmez. O yüzden bence tam bir kapanma olmalı.”

Kader Dedeler (Akbıçak Market –Kasap): “İşlerin düşmesinden çok sağlığı daha fazla düşünmeliyiz”

“Biz, market olduğumuz için bu süreçte hep açığız ama bulunduğumuz konumda tüm dükkanların kapalı olmasından dolayı işlerimiz %80 oranında düştü. Bence şimdi işlerin düşmesinden çok sağılığı düşünmek lazım. Bir vaka artışı söz konusu. Şu anda iki bölge kapandı ancak böyle devam etmesi halinde bence ülke geneli bir kapanmaya gidilmeli.”

Fatih Tatar (Severse Döner): “İşlerin düşmesi yasak söylentileriyle başladı”

“Şu anda sadece paket servis dağıtıyoruz. Yasak öncesinde işlerimiz tabii ki daha iyiydi ama işlerimizin esas bozulduğu nokta bu kapanma söylentilerinin çıktığı günlerde başladı. Bu söylentilerle birlikte insanlar dışarıdan yemek çağırmamaya başladı. Bu böyle olunca da, işlerimiz büyük bir oranda düştü. Şu anda sadece günümüzü kurtarıyoruz. Temennimiz bu sürecin bir an önce bitmesi. Çünkü eğer böyle devam ederse birçok esnaf arkadaşımız daha dükkânını açamayacak.”

Gökhan Aşkaroğlu (Kasabım): “Günde 2-3 müşteriyle günü kapatıyoruz”

“İnsanlarda alım gücü yok ve ekonomik krizde... Bir de uzun bir süredir bu salgınla uğraşıyor. Bu durumda da kısma yoluna gidiyor. Şu anda dükkanımızı açıyoruz ve 2-3 müşteriyle günü kapatıyoruz. Gelinen noktada vakalar da düşüş olacaksa her tarafın kapanması lazım. Bence bu yasak sadece iki bölgeyle sınırlı değil, ülke genelinde kapanmamız lazım.”