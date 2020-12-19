‘Gün keçisi olmayacağız, kaynağı bulun’

RES-BİR, restoran, cafe ve meyhanelere karşı Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin ismi de kullanılarak algı operasyonunun yürütüldüğünü, sektörün “günah keçisi” yapılmaya çalışıldığını savundu.

Esas kaynağını nereden geldiğinin sorulması gerektiğine işaret eden RES-BİR, sektörü denetleyen tüm kurumlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

RES-BİR Yönetim Kurulu’nun açıklaması şu şekilde;

Şu anda ülkemizde Sağlık Bakanımız Sayın Ali Pilli’nin de ismi kullanılarak bir algı operasyonu yürütülmektedir. Buna göre de, ülkede restoran, cafe ve meyhanelerden vaka yayılımı oluyor denilmektedir. Sağlık Üst Kurulu’nun son açıkladığı kararlardan sonra, Polisimiz, Sağlık Bakanlığı görevlilerimiz ve Belediye Ekiplerimiz, sektörümüzü sıkıca denetlemektedir. Şimdiye kadar da yasaklara uymayan, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan bir yere rastlanmamıştır.

İş kaybını, müşteri kaybını göze alarak tüm sektörümüz azami çaba göstermektedir. Sorun bu vakaların kaynağıdır, esas bu vakaların ülkeye giriş yerleri tespit edilmelidir.

uzun süre vakasız geçirilen günlerden sonra, esnafın yüzünün biraz olsun gülmeye başladığı, ülke maliyesinin her şeye rağmen vergi gelirlerinde sadece %2 kaybın olduğu günlerden sonra, bu vakalar ülkemize nereden girmiştir?

Esas sorulması gereken soru budur. Bu sorunun cevabı açıkken, sorunun başka yerlerde aramak ve “günah keçisi” yapılmaya çalışan sektörümüz, tüm algı operasyonlarına karşı, devletimiz, sağlık çalışanlarımız ve bizleri denetleyen her kurumla beraber çalışmaya ve halkımızın ve çalışanlarımızın hakkını ve sağlığını korumaya devam edecektir.