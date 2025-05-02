Gümrük çalışanlarından' Geçit Yok' eylemine destek

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), 2 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek grevlere ve “Geçit Yok” mitingine destek verdiğini açıkladı. Sendika, laik ve demokratik bir ülkede yaşamak adına verilen mücadelenin yanında olduklarını vurguladı.

GÜÇ-SEN Başkanı Ediz Kanatlı tarafından yapılan açıklamada, hava ve deniz limanlarında, sınır kapılarında 24 saat hizmet veren gümrük çalışanlarının grev kararına dikkat çekildi. Buna göre sendika, 2 Mayıs Cuma günü saat 15.30’dan, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00’e kadar Mağusa ve Girne Limanlarında görev kabul etmeyecek. Ayrıca, Lefkoşa Şubesi’nde saat 12.30’dan sonra iş bırakılacak.

Sendika, 2 Mayıs saat 18.00’de düzenlenecek “Geçit Yok” mitingine de katılım göstereceğini bildirerek, “Tüm halkımızı laik toplumsal düzeni koruma talebimizi haykırmak için eyleme davet ediyoruz.” çağrısında bulundu.

Açıklamada, limanlara ve Ercan Havalimanı’na yönelik grev yasaklarının demokratik bir uygulama olmadığı da vurgulandı.