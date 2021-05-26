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Güçük Prens hala okurun gözdesi

Güçük Prens hala okurun gözdesi

Işık Kitabevi, 19 Mayıs – 26 Mayıs tarihleri için  “Haftanın Çok Satan Kitapları”nı paylaştı

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Işık Kitabevi, 19 Mayıs – 26 Mayıs tarihleri için  “Haftanın Çok Satan Kitapları”nı paylaştı

 

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
  • Gök Çatının Altında - Fatma Türkoğlu - Işık Kitabevi Yayınları 
  • Faili Meçhul 3 - Remzi Halluma - Galeri Kültür Yayınları
  • Özgürleşme Denemeleri - Sol Kimlik Ekoloji ve Konformizm - Hasan Yıkıcı - Işık Kitabevi Yayınları
  • Kar Uykusu - Neşe Yaşın - Ayrıntı Yayınları

 

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar-Miraç Çağrı Aktaş - İndigo Kitap
  • Veba Geceleri Orhan Pamuk Yapı Kredi Yayınları
  • Gecikmeli Teslimiyet - M. Barış Muslu - Doğan Kitapçılık
  • Var mısın - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler - Doğan Cüceloğlu - Kronik Kitap
  • Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu - Doğan Kitapçılık

 

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