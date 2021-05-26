Güçük Prens hala okurun gözdesi
Işık Kitabevi, 19 Mayıs – 26 Mayıs tarihleri için “Haftanın Çok Satan Kitapları”nı paylaştı
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Işık Kitabevi, 19 Mayıs – 26 Mayıs tarihleri için “Haftanın Çok Satan Kitapları”nı paylaştı
Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
- Gök Çatının Altında - Fatma Türkoğlu - Işık Kitabevi Yayınları
- Faili Meçhul 3 - Remzi Halluma - Galeri Kültür Yayınları
- Özgürleşme Denemeleri - Sol Kimlik Ekoloji ve Konformizm - Hasan Yıkıcı - Işık Kitabevi Yayınları
- Kar Uykusu - Neşe Yaşın - Ayrıntı Yayınları
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar-Miraç Çağrı Aktaş - İndigo Kitap
- Veba Geceleri Orhan Pamuk Yapı Kredi Yayınları
- Gecikmeli Teslimiyet - M. Barış Muslu - Doğan Kitapçılık
- Var mısın - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler - Doğan Cüceloğlu - Kronik Kitap
- Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu - Doğan Kitapçılık
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Etiketler : ışık kitabevi