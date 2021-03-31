Güçük Prens hala okurun gözdesi
Işık Kitabevi, 24 Mart – 31 Mart haftasının için çok satan kitapları paylaştı.
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Işık Kitabevi, 24 Mart – 31 Mart haftasının için çok satan kitapları paylaştı.
Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
- Özgürleşme Denemeleri - Sol Kimlik Ekoloji ve Konformizm - Hasan Yıkıcı - Işık Kitabevi Yayınları
- Karşı Kıyıya Geçenler Seçme Şiirler - Niki Marangou (Türkçesi: Gürgenç Korkmazel Ahmet Yıkık) - Işık Kitabevi Yayınları
- Kıbrıs'ın Kelebekleri - Arazi Rehberi Ve Kelebek Fotoğrafçılığı - Hasan Bağlar - Eser Sahibinin Kendi Yayını
- Hammurabi Ahmet Şimşek Işık Kitabevi Yayınları
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Veba Geceleri Orhan Pamuk Yapı Kredi Yayınları
- Var mısın - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler - Doğan Cüceloğlu - Kronik Kitap
- Gitmeli miyim Kalmalı mıyım - Hakan Mengüç - Destek Yayınları
- Seyir – Piraye - Mona Kitap Yayınları
- Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu - Doğan Kitapçılık
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Etiketler : kitap, ışık kitabevi