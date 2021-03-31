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Güçük Prens hala okurun gözdesi

Güçük Prens hala okurun gözdesi

Işık Kitabevi, 24 Mart – 31 Mart haftasının için çok satan kitapları paylaştı.

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Işık Kitabevi, 24 Mart – 31 Mart haftasının için çok satan kitapları paylaştı.

 

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
  • Özgürleşme Denemeleri - Sol Kimlik Ekoloji ve Konformizm - Hasan Yıkıcı - Işık Kitabevi Yayınları
  • Karşı Kıyıya Geçenler Seçme Şiirler - Niki Marangou (Türkçesi: Gürgenç Korkmazel Ahmet Yıkık) - Işık Kitabevi Yayınları
  • Kıbrıs'ın Kelebekleri - Arazi Rehberi Ve Kelebek Fotoğrafçılığı - Hasan Bağlar - Eser Sahibinin Kendi Yayını
  • Hammurabi          Ahmet Şimşek            Işık Kitabevi Yayınları

 

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Veba Geceleri Orhan Pamuk Yapı Kredi Yayınları
  • Var mısın - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler - Doğan Cüceloğlu - Kronik Kitap
  • Gitmeli miyim Kalmalı mıyım           - Hakan Mengüç - Destek Yayınları
  • Seyir – Piraye - Mona Kitap Yayınları
  • Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu           - Doğan Kitapçılık

 

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