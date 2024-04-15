Gübrelerde Amonyum, Amonyum + Nitrat ve Üre analizleri Güzelyurt'ta yapılmaya başlandı

Kıbrıs'ın kuzeyine ithal edilen gübrelerde Amonyum, Amonyum + Nitrat ve Üre analizlerinin 1 Nisan itibariyle Tarım Dairesi Müdürlüğü'ne bağlı Güzelyurt Toprak ve Su Laboratuvarı'nda yapılmaya başlandığı duyuruldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gübre analiz fiyatların güncellendiği ve tüm numuneler için 1400 TL olarak belirlendiğini belirtildi.