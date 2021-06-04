'Gri' renkte olan ülkelerden girişlerde bireysel başvuru yapılacak

Sağlık Bakanlığı, ülkeye yurt dışından giriş kriterlerinde gri renkte olan ülkelerden gelecek kişilerin girişlerinin bireysel başvuru ve izne tabi tutulacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, ülkeye ada dışı giriş kriterlerinde gri renkte olan ülkelerden gelecek kişilerin girişleri bireysel başvuru ve izne tabidir.

Gri renk kategorisinde olan ülkelerin hangileri olduğu Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında yer almakta olup, bu ülkelerden gelecek olanlar kktcgribasvuru@gmail.com adresi üzerinden başvuruda bulunabilirler."