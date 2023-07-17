Greko Burnu açıklarında 47 mülteci daha tespit edildi

Kıbrıs'ın güneyinde geçtiğimiz gün gece yarısından hemen sonra, Greko Burnu'nun 17 deniz mil açığında içerisinde 47 mültecinin olduğu bir tekne tespit edildiği haber verildi.

Mültecilerin teslim alındığını ve güvenli bir şekilde Ay. Napa marinasındaki balıkçı barınağına götürüldüğünü, ardından da Purnara’daki geçici konaklama merkezine nakledileceğini yazan Politis gazetesi, mültecilerin sorgulanmaları esnasında, 13 Temmuz’da Suriye’nin Lazkiye bölgesinden kişi başı 2 bin dolar karşılığında yola çıktıklarını söylediklerini belirtti.

Gazete, tekneyi kullanan 34 yaşında bir kişinin tutuklandığını da ekledi