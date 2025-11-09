Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde Adıyaman’da yıkılan “Katil bina” Grand İsias Otel’e 20 yıl önce “ruhsata aykırı” raporu verildiği ortaya çıktı.

Konu hakkında TAK muhabirine bilgi veren Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, 72 cana mezar olan İsias Otel'e 20 yıl önce "ruhsata aykırı" raporu verildiğini öğrendiklerini belirterek, belediyenin ise binaya yıkım kararı vermek yerine, 20 milyar TL para cezası verdiğini söyledi.

TAK muhabirine 23 Eylül 2003 tarihli Encümen kararını da ileten Karakaya, Adıyaman Belediye Encümeni'nin, ruhsata aykırılık nedeniyle, otel için para cezası uyguladığını ancak İmar Kanunu'nun, ruhsata aykırı binanın inşaatının derhal durdurulması ve yıkılmasını öngören 32. maddesi gereğince işlem yapmadığının belirlendiğini kaydetti.

Avukatları Mehmet Eren Turan’dan aldıkları bilgiye göre, İmar Kanunu’nun 32. Maddesi uyarınca ruhsata aykırılıkların 30 gün içinde tamamlanmasını aksi halde binanın yıkılmasını zorunlu kıldığını öğrendiklerini ifade eden Karakaya, İmar Müdürlüğü’nün talebine karşılık Encümen’in Eylül 2003’te aldığı karar ardından binanın ruhsat aykırılıklarının giderilmediğini ve Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından binaya iskan belgesi verildiğini söyledi.

İsias Otel yapı ve kullanma izin belgesinde otel inşaatına 8 Kasım 2001’de bodrum, zemin ve 1’den 7. kata kadar ruhsat verildiğini ancak yapılan kontrolde, binanın imara aykırı olarak 24.50 metre yerine 27 metre yükseklikte inşa edildiğinin tespit edildiğinin öğrenildiğini belirten Karakaya, İmar Müdürlüğünün ise bu ihlaller doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. Maddesi gereği gerekli kararın hazırlanmasını talep ettiğini aktardı.

Karakaya, söz konusu belgede dönemin Adıyaman Belediye Başkanı Abdulkadir Kırmızı, Başkan Yardımcısı Osman Bulut, İmar İşleri Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı ve Ruhsat Büro Elemanı F. Yardımcı’nın isimlerinin bulunduğunu öğrendiklerini belirtti.

“3 ay önce ruhsata aykırı olduğu için yıkılması gerekir dedikleri binaya 3 ay sonra yapı kullanma izni verildi”

Karakaya, İmar Müdürlüğü’nün talebine karşılık Encümen’in 2003 Eylül ayında aldığı kararın ardından ruhsata aykırılıkların giderilmediğini, binaya Aralık 2003’te iskan belgesi verdiğini kaydetti.

Karakaya, avukatları Mehmet Eren Turan’ın Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na itiraz dosyaladığına işaret ederek, Turan’ın “3 ay önce ruhsata aykırı olduğu için yıkılması gerekir dedikleri” binaya 3 ay sonra yapı kullanma izni verdiğini, bu sebeple de sanıkların; öngördüğü neticeye rağmen eylemi gerçekleştirdiklerinin açıkça ortada olduğunu, bu nedenle olası kastla sorumlu tutulmaları gerektiğini söylediğini aktardı.

Karakaya, Avukatları Turan’ın, başvuruya rağmen yıkım kararı alıp uygulamayan Belediye Başkanı, Encümeni ve heyeti hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını istediğini kaydetti.

Ruşen Yücesoylu Karakaya, Kamu görevlilerinin 6 Kasım’da görüşülen duruşmasında “bir kez daha öldüklerini” söyleyerek, sanıkların “katil” olduğunu ve olası kastla yargılanmaları gerektiğini vurguladı.

Karakaya, katil bina İsias’ın yıkılmasında dönemin Belediye Başkanı, Encümen ve heyetinin de sorumluluğu bulunduğuna işaret ederek, bu kadar delile rağmen adaletin zerresinin görülmediğini, söyledi.

Karakaya şöyle konuştu:

“Bu katiller 72 kişiyi isteyerek öldürdüler, deliller, gerçekler ortadadır. Mahkeme heyetinden bunları görmesini istiyoruz.”

Karakaya, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a da çağrıda bulunarak “Sayın Adalet Bakanım, bize adalet yerini bulacak sözü vermiştiniz. Adalet istiyoruz.” dedi.