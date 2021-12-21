Gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı

Araba yarışı öncesi yapılan parkur kontrolünde yaşanan kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki İlke Numan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. 18 Aralık Cumartesi günü hayatını kaybeden ve cenazesi otopsi için bugüne kadar bekletilen Numan, Dikmen Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Dikmen mezarlığına defnedildi.

Erken yaşta yaşama veda eden Numan’ın yakınları cenazede güçlükle ayakta durabildi, ailesi ve sevenlerinin göz yaşı sel oldu…