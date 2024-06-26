“Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” Girne’de sahnelendi
Girne Belediye Tiyatrosu Gençlik Ekibi, “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyununu dün akşam Girne Oda Tiyatrosu’nda sahneledi.
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Girne Belediye Tiyatrosu Gençlik Ekibi, “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyununu dün akşam Girne Oda Tiyatrosu’nda sahneledi.
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Haldun Taner’in yazdığı, İsmihan Yorgancı’nın yönettiği, Türkiye’nin yakın tarihindeki toplumsal değişimleri konu alan oyunun sonunda ekibe çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.
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