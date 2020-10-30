Gözler müzakere masasında

Anastasiadis – Tatar arasında Salı günkü ilk görüşme “tanışma” olarak nitelendirilse de “Birleşmiş Milletler çerçevesi” özellikle anımsatılıyor.



Adanın güneyinde yayınlanan Fileleftheros gazetesi gelişmeyi “Liderler görüşmesinden sonra Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un yeniden adaya gelmesi bekleniyor” başlığıyla verdi.



Kıbrıs Rum basınında gelişmelere dair “Kıbrıs sorunu ve müzakere sürecinin yeniden başlaması konusunda yolun gül yapraklarıyla döşenmiş olmadığı, ancak BM’nin çabayı terk etmediği” yorumu dikkat çekti.





“Tanışma buluşması”



Kıbrıslı toplum liderleri Ersin Tatar ile Nikos Anastasiadis arasında önümüzdeki Salı günü yer alacak ilk görüşmenin ise tümüyle “tanışma niteliğinde” olacağı belirtildi.



Bu görüşme ile “Berlin Zirvesi” sonrasında yeniden bir adım atılmış olacak.



Fileleftheros’a göre gayri resmi görüşme, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın himayesinde yapılacak.



Bu zirvenin ardından ise çerçeve henüz netleşmedi. Ancak BM Genel Sekreterinin yaptığı açıklama ve Nikos Anastasiadis’e dün gönderdiği yanıt mektubu temelinde, bir sonraki hareketin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a gelmesi yönünde olacağı tahmin ediliyor. (ajanslar + YD)



İşte Guterres mektunda öne çıkanlar:

‘BM çerçevesi değişmedi”



BM Genel Sekreterinin Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e yönelik yanıt mektubunun dün Başkanlık Sarayına ulaştığı bildirildi.



Guterres mektupta Anastasiadis’e “Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için, iyi hizmetlerini sunmaya hazır olduğunu yinelediğini” iletti.



Guterres’in mektubuna yönelik şu başlıklar öne çıktı:



1- Süreç, Birleşmiş Milletler çerçevesinde devam edecek.

2- Müzakereler geçmiş çalışmaların üzerine inşa edilecek.

3- Birlemiş Milletler, 5’li gayrı-resmi konferans için hazır.

4- BM Güvenlik Konseyi Kararları’nun uygulanması önemli.

5- İki toplumu yakınlaştıracak ek güven yaratıcı önlemler geliştirilmelidir.

6- Barışı sabote edecek eylemlerden kaçınmak gerekiyor.



Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’a göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ayrıca “Tek taraflı eylemlerden kaçınılması, aynı zamanda Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) ileriye götürülmesi çağrısında bulundu.”



Öte yandan Kusios, Kıbrıslı Rum liderliğinin bazı Güven Yaratıcı Önlemler konusunda 21 öneri sunduğunu ve bu önerilerde Maraş’a öncelik verildiğini de açıkladı.





Mektupta neler var?

Fileleftheros’a göre BM Genel Sekreteri Guterres mektupta şunları da ifade etti;

“İki toplum lideri arasındaki bu ilk gayri resmi temasın, verimli görüşmeler yapılması için yolu açmasını umuyor aynı zamanda sizinle (Anastasiadis) ve Sayın Tatar’la (aynı zamanda garantörler), uygun bir aşamada, BM’nin de katılımıyla beş taraflı bir gayri resmi görüşme gerçekleştirilmesi olasılığını araştırmaya yönelik taahhüdümü yineliyorum.

İki toplumu daha da yakınlaştıracak olan ek güven yaratıcı önlemler geliştirilmesi, aynı zamanda yeni müzakerelerin gelecekteki başarısını sabote edebilecek olan tek taraflı eylemlerden kaçınılmasının önemini vurgulamak isterim.



İlerlemenin en iyi yolu, müzakerelere geri dönmek, aynı zamanda tüm Kıbrıslıların faydasına olacak şekilde ve bölgede daha fazla barış için, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında belirlenmekte olan BM parametreleriyle uyumlu kalıcı bir çözüme varmaktır.”

Güneyde gazeteler gelişmeyi hangi başlıklarla verdi: