Gözler, Meclis Danışma Kurulu’nda

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak hakkında, sahte diploma kullandığı iddiasıyla hazırlanan polis soruşturma dosyası, uzun süren bekleyişin ardından Cuma günü Başsavcılık tarafından Meclis’e gönderildi.

Meclis’in, dokunulmazlığın kaldırılması talebini içeren dosyayı, İçtüzük gereği “derhal” görüşmeye başlaması bekleniyor.

Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin YENİDÜZEN’e bilgi veren Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in bugün Meclis Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırmasının beklendiğini belirtti.

Meclis Danışma Kurulu’nda, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan ve vekilleri yer alıyor. Bu kapsamda kurul; Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Ulusal Birlik Partisi Grup Başkanı Ünal Üstel, UBP’nin Grup Başkan Vekilleri Sunat Atun ve Ahmet Savaşan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Grup Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin Grup Başkan Vekilleri Erkut Şahali ve Dr. Sıla Usar İncirli’den oluşuyor.

Özdenefe, söz konusu kurul toplantısında, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin özel bir araştırma komitesi kurulması konusunun görüşüleceğini ifade etti.

Komitenin kurulmasına yönelik karar alınması ve üyelerinin belirlenmesinin ardından, Danışma Kurulu kararının Meclis Genel Kurulu’nun onayına sunulacağını anlatan Özdenefe, komitenin onay alması halinde, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’a yönelik suçlamaların, özel komite tarafından araştırılmaya başlanacağını belirtti.

Özdenefe, 45 gün boyunca, muhtemelen ‘gizlilik’ içerisinde yürütülecek araştırmada, “Başsavcılık tarafından getirilen suçlamanın ciddiyeti ve siyasi amaçlara dayanıp dayanmadığı” yönünde tespitler yapılacağını kaydetti.

Komiteden “Yeşilırmak’ın dokunulmazlığı kaldırılsın” yönünde bir rapor çıkması halinde, söz konusu rapor Meclis Genel Kurulu’nda oylanacak. Oylamanın “kabul” yönünde sonuçlanması halinde, Yeşilırmak’ın dokunulmazlığı kalacak.

Konuyla ilgili Cuma günü bir açıklama yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Yeşilırmak ile ilgili Başsavcılık tarafından hazırlanan soruşturma dosyasının Cumhuriyet Meclisi’ne ulaştığını, sürecin Meclis İç Tüzüğü kurallarına göre ilerletileceğini açıklamıştı.

İç tüzüğün bu durumda özel bir komite kurulmasını öngördüğünü, ilk etapta Danışma Kurulu’yla Başkanlık Divanı’nın toplanacağını ve komitenin kurulacağını, partilerin temsiliyetinin belirleneceğini anlatan Öztürkler, “Danışma Kurulu ve Divan, ilgili komiteyi oluşturma gündemiyle toplantıya çağrılacak” açıklamasında bulunmuştu.

Meclis son olarak Ekim 2018’de, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Çaluda, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi ile “Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası ve Tüzüğü’ne aykırı davranış” suçlamasıyla yargılanmış, para cezasına çarptırılmıştı.