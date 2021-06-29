"Gözler Maraş'ta"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 20 Temmuz’da Kıbrıs'ın kuzeyine yapacağı ziyaret nedeniyle "güneyde dikkatlerin Maraş’a çevrildiği" Rum basınına yansıdı.

Politis gazetesi, “Herkes Erdoğan’ın Ne Söyleyeceğini Bekliyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs Rum liderliğinin ve uluslararası toplumun, dikkatlerini TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da Kıbrıs'a yapacağı ziyarete çevirdiğini yazdı.

Gazete, Maraş ile ilgili haberlerine bugün de yer verdi.

Maraş kökenli Kıbrıslı Rumların 6 Temmuz’da Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile yapacakları görüşmede Maraş konusunda siyasi bir strateji belirlenmesini talep edeceklerini anımsatan gazete, Başbakan Ersan Saner’in, Maraş’a gerçekleştirdiği ziyaret ve buradaki açıklamalarına da yer verdi.

"Protestoya hazırlanıyorlar"

Gazete aynı haberinde “Maraş Belediyesi’nin” Maraş konusunda KKTC’deki gelişmeler konusunda rahatsızlık duyduğunu, 1 Temmuz’da ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi ile bir araya geleceklerini, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi ışığında ise protesto gösterisi yapmaya hazırlandıklarını yazdı.

Habere göre AKEL, dün Maraş konusunda bir açıklama yaparak Ankara’nın açıklamalarının BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarını hiçe saymayı teşkil ettiğini savundu.

AKEL “ülkenin nihai bölünmesi, kapalı Maraş bölgesinin yerleşime açılmasının her zamankinden daha görünür” olduğunu ileri sürdü.

Olgularla birlikte mevcut durum karşısında, Ankara ve Kıbrıslı Türklerin, yasal sahiplere yönelik Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla tazminat talep etmeleri ve gelecekte Kıbrıs Türk idaresi altına yerleşmeleri çağrısını hiç kimsenin dışarda bırakamayacağı yönünde uyarında bulunan AKEL, Türkiye’nin bölgedeki yatırım ve kalkınma düzeyindeki hareketliliğinin de ihtimal dışı olmadığını belirtti.