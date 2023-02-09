Deprem felaktinde 4'üncü gün: Gözler, İsias Otel’de

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde 4. gününe girildi. Kıbrıslı Türk kafilenin bulunduğu İsias Otel enkazında çalışmalar aralıksız sürerken, gözler gelecek haberlere çevrildi.

Şu ana kadar kafileden antrenör Pamir Konuklu ve öğretmen İbrahim Yakula’ya ait cansız bedene ulaşıldı. Kafiledeki öğrencilere ise henüz ulaşılamadı.

Yapılan çalışmalarda TC uyruklu 2 cansız beden daha tespit edildi. Başbakanlık, çalışmalarla ilgili son açıklamasını saat 00.40’ta yaptı, o saatten itibaren bilgi paylaşımı yapılmadı.

Yapılan son resmi açıklamada enkazdan TC uyruklu 2 cansız beden dışında herhangi bir canlı ya da cansız bedene ulaşılmadığı, çalışmaların sürdüğü belirtildi.