Gözler Guterres'in Kıbrıs değerlendirmesinde

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Kıbrıslı liderlerin New York temasları ile ilgili “BM bildiri yayınlayıp yayınlamayacağını görmek için iki tarafla bir dizi temas gerçekleştirecek” dedi.

PIK'in haberine göre; “Birleşmiş Milletler'in önümüzdeki yirmi dört saat içinde Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması girişimine ilişkin bir açıklama yapması beklenmiyor”…

PIK'e konuşan Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, önümüzdeki haftalarda Birleşmiş Milletler'in New York'ta yapılan üçlü görüşme sırasında üzerinde anlaşmaya varılanları bir bildiriye yansıtıp yansıtamayacaklarını görmek için iki tarafla bir dizi temas gerçekleştireceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin özel bir toplantıda Anastasiadis’e isteğinin özel bir elçi atanması olduğunu bildirdiğini kaydetti.

Güvenlik Konseyi üyelerinin, Kıbrıs sorunu gibi gündemdeki meseleler için personel elçi değil, bir uzman atanması gerektiği yönündeki güçlü duruşunu sürdürdüklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı ayrıca üçlü toplantı sırasında Antonio Guterres'in niyetini bildirdiğini belirtti.

Özel bir elçi atanmasını talep eden Tatar’dan tepki geldiğini, ancak verilen açıklamaların ardından öneriyi kabul ettiğini söyledi.

Üçlü toplantının sonunda Ersin Tatar, Türkiye ile istişare ederek fikrini değiştirerek Birleşmiş Milletler duyurusu taslağını çekmeceye geri koydu.

Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin tutum değişikliğinin, özel bir elçi seçilmesi durumunda, Ankara'nın isteklerine uygun olmayan Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tutumunu açıkça belirten Güvenlik Konseyi'ne karşı sorumlu olacak olmasından kaynaklandığını söyledi.

Nikos Hristodoulidis, Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreter Özel Temsilciliği görevine aday gösterdiği yeni kişi için Rum tarafının onay verdiğini, şu anda Türk tarafının cevabının beklendiğini ifade etti.