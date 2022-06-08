Gözler Fassino'nun Maraş raporunda

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Maraş Raportörü, İtalyan milletvekili Piero Fassino’nun, kapalı bölge Maraş’a dün gerçekleştirdiği ziyaret ve gerçekleştirdiği temaslar, bugünkü güneydeki bazı gazetelerde de yer buldu.

Haravgi gazetesi “Piero Fassino Kıbrıs Türk Toplumuyla da Temaslarda Bulundu” başlıklı haberinde, Fassino’nun kapalı bölge Maraş’la ilgili olarak AKPM’ye rapor hazırlayacağını yazdı.

Fassino’nun dün sabah kapalı bölge Maraş’ı ziyaret ettiğini ve Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’den bölgedeki açık kamu alanlarıyla ilgili bilgi aldığını yazan gazete, Fassino’nun geçtiğimiz Pazartesi akşamüzeri ise Derinya’daki kültür merkezinde, Kıbrıslı Rum Maraş Belediye Başkanı ve Belediye Meclisiyle görüştüğünü ifade etti.

Gazeteye göre, Fassino’yla görüşmesinden sonra açıklamada bulunan Simos Yoannu, İtalyan Raportörü kapalı bölge Maraş’la ilgili problem aynı zamanda “işgal makamlarının kapalı bölge Maraş’ta gerçekleştirdiği yasadışı faaliyetler ve son günlerde, King George otelinin önünden 'Oceania' apartmanına kadar, sahilde yapılanlar konusunda bilgilendirdiklerini” söyledi.

Fassino’nun birçok soru sorduğunu ve bunları yanıtladıklarını dile getiren Yoannu, Fassino’nun gerçekten adil bir rapor hazırlamasını beklediklerini dile getirdi.

Yoannu, Fassino’ya “kapalı bölge Maraş’ta meydana gelenlerin BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarının ihlali olduğunu izah ettiklerini ve Fassino’nun da izah edilen tezleri anladığını” iddia etti.

Fassino’nun “büyük bir anlayış gösterdiğini ve bunları Avrupa Konseyine iletmesini umduklarını” da dile getiren Yoannu, Fassino’nun görüşmenin ardından, Derinya’daki kültür merkezinden dürbünle kapalı Maraş’a baktığını ekledi.

Fassino’nun temasları Alithia gazetesinde ise “Piero Fassino Maraş’ta- Yasadışı Eylemler Konusunda Bilgilendirildi ve Rapor Hazırlayacak” başlıklarıyla yer buldu.