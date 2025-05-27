Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, üçlü görüşmeyi reddeden Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’a yönelik; "Görüşmeyi reddeden, zayıf konumda olandır" dedi.

RIK’in haberine göre Limasol’daki Kıbrıs Denizcilik Odası Genel Kurulu’na katılımı sırasında konuşan Hristodulidis, Tatar’ın mülkiyet konusu üzerinden yaptığı “Rum tarafı terörize ediyor” şeklindeki açıklamaları da yanıtladı.

Hristodulidis, bu meselenin 15 Ekim’de Cenevre’de BM Genel Sekreteri ile yapılan görüşmede açıkça gündeme geldiğini hatırlattı, “Yasa dışılıklar hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz” dedi.

Hristodulidis, mülkiyet konusunda bireysel mülkiyet hakkının daha önce ortak bir yakınlaşma olarak kabul edildiğini ve hükümetin yargı sürecine müdahale etmediğini de vurguladı.

Kıbrıslı Rum lider, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’e Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik dört farklı senaryo sunduklarını açıkladı.

Hedeflerinin somut ilerleme olduğunu vurgulayan Hristodulidis, “Yolumuzdan sapmayacağız” dedi.