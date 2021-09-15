“Görüşler ve öneriler BM kararları çerçevesinden sapmamalı”

Birleşik Krallık’ın Kıbrıs Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul eden Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşler ve önerilerin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinden sapmaması gerektiğini söyledi. Anastasiadis “çağdışı kalmış garantiler ve yabancı askerlerin varlığı olmadan her zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işleyebilir ve yaşayabilir bir devlete dönüşme hedefinde olması gerektiğini” sözlerine ekledi.



Yazılı bir açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Britanya’nın Kıbrıs Yüksek Komiseri Lillie’nin de, müzakerelerin üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve esasında başlamasına ilişkin ülkesinin görüşlerini belirttiğini, Britanya hükümetinin üstlendiği girişimlerle ilgili ayrıntıları anlattığını bildirdi.



Sözcü Pelekanos, Yüksek Komiser’in talebi üzerine gerçekleşen görüşmede Anastasiades ve Lillie’nin Kıbrıs sorunu üzerinde müzakerelerin başlama esasla ilgili içten bir görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Anastasiades görüşmede, 30 Ağustos 2021 tarihli mektubunda da söylediği gibi BM Genel Sekreteri’nin de katılımıyla Kıbrıslı Türk liderle ortak bir toplantı yapmaya hazır olduğunu belirttiğini hatırlattı.



Hükümet Sözcüsü, Nikos Anastasiadis’in ayrıca görüşmede, “Genel Sekreter’e defalarca sunulduğu gibi cesur ve özlü güven yaratıcı tedbirlerin benimsenmesi ve müzakerelerin başlaması için çabaların pekiştirilmesi gerektiğinin altını çizdiğini” bildirdi. (CNA)