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Görmezler Derneği Piyangosu'nun talihlileri belirlendi

Görmezler Derneği Piyangosu'nun talihlileri belirlendi

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu çekildi.

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Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu çekildi.

Noter Mehmet Bozalanlar denetiminde bu sabah Devlet Piyango İdaresi tarafından çekilen piyangonun talihlileri şu şekilde

  1. )   En büyük ikramiye 1 adet Vestfrost marka normal boy çift kapılı buzdolabı 05704
  2. )   1 adet Vestfrost marka 5 kg çamaşır makinesi      10198
  3. )   1 adet Samsung A01   marka akıllı cep telefonu      04131
  4. )   1 adet Samsung A01   marka akıllı cep telefonu     03073
  5. )   1 adet Timberh marka gazlı soba            09026
  6. )   1 adet Lecla marka buharlı ütü              05250
  7. )   1 adet Simbo marka kahve makinesi   03077
  8. )   1 adet Shınelco marka elektrikli soba   03324
  9. )   1 adet Orito marka kettle             07430
  10. )   1 adet Awox marka su sebili        08992

 

Kazanan piyango şanslıları, ikramiyelerini mesai saatleri içerisinde Kutlu Adalı Sok. No:12 Kızılay Lefkoşa adresinde bulunan Dernek Genel Merkezi’nden bilet ve kimlik kartlarını ibraz ederek alabilecekleri bildirildi.

 

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