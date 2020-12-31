Görmezler Derneği Piyangosu'nun talihlileri belirlendi

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu çekildi.

Noter Mehmet Bozalanlar denetiminde bu sabah Devlet Piyango İdaresi tarafından çekilen piyangonun talihlileri şu şekilde

) En büyük ikramiye 1 adet Vestfrost marka normal boy çift kapılı buzdolabı 05704 ) 1 adet Vestfrost marka 5 kg çamaşır makinesi 10198 ) 1 adet Samsung A01 marka akıllı cep telefonu 04131 ) 1 adet Samsung A01 marka akıllı cep telefonu 03073 ) 1 adet Timberh marka gazlı soba 09026 ) 1 adet Lecla marka buharlı ütü 05250 ) 1 adet Simbo marka kahve makinesi 03077 ) 1 adet Shınelco marka elektrikli soba 03324 ) 1 adet Orito marka kettle 07430 ) 1 adet Awox marka su sebili 08992

Kazanan piyango şanslıları, ikramiyelerini mesai saatleri içerisinde Kutlu Adalı Sok. No:12 Kızılay Lefkoşa adresinde bulunan Dernek Genel Merkezi’nden bilet ve kimlik kartlarını ibraz ederek alabilecekleri bildirildi.