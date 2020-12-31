Görmezler Derneği Piyangosu'nun talihlileri belirlendi
Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu çekildi.
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Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu çekildi.
Noter Mehmet Bozalanlar denetiminde bu sabah Devlet Piyango İdaresi tarafından çekilen piyangonun talihlileri şu şekilde
- ) En büyük ikramiye 1 adet Vestfrost marka normal boy çift kapılı buzdolabı 05704
- ) 1 adet Vestfrost marka 5 kg çamaşır makinesi 10198
- ) 1 adet Samsung A01 marka akıllı cep telefonu 04131
- ) 1 adet Samsung A01 marka akıllı cep telefonu 03073
- ) 1 adet Timberh marka gazlı soba 09026
- ) 1 adet Lecla marka buharlı ütü 05250
- ) 1 adet Simbo marka kahve makinesi 03077
- ) 1 adet Shınelco marka elektrikli soba 03324
- ) 1 adet Orito marka kettle 07430
- ) 1 adet Awox marka su sebili 08992
Kazanan piyango şanslıları, ikramiyelerini mesai saatleri içerisinde Kutlu Adalı Sok. No:12 Kızılay Lefkoşa adresinde bulunan Dernek Genel Merkezi’nden bilet ve kimlik kartlarını ibraz ederek alabilecekleri bildirildi.
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Etiketler : yeni yıl, piyango, görmezler derneği