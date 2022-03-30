Görevden alma ve atamalar sürüyor

UBP-DP-YDP Hükümeti kamuda atamalara devam ediyor.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun görevden alınarak, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü olarak atandı.

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Durali Güçlüsoy görevden alındı, yerine Merkezi İhale Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Halis Üresin atandı.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Leyla Avgın görevden alındı. Yeni müdür Mine Emiroğlu oldu.

Son olarak Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama Dairesi Müdürü Yusuf Örs görevden alındı yerine Osman Şeker atandı.