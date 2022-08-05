Görevden alma ve atamalar hız kesmiyor

UBP-DP-YDP Hükümeti 3’lü kararname ile kamuda görevden alma ve atamalara devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu imzasıyla; Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine atanmış olan Zeliha Khashman görevden alındı, yerine Buket Kop atandı.

Resmi Gazete’ye göre karar, 4 Ağustos tarihinden itibaren geçerli.