Görevden alma ve atamalar hız kesmiyor
UBP-DP-YDP Hükümeti 3’lü kararname ile kamuda görevden alma ve atamalara devam ediyor.
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UBP-DP-YDP Hükümeti 3’lü kararname ile kamuda görevden alma ve atamalara devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu imzasıyla; Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine atanmış olan Zeliha Khashman görevden alındı, yerine Buket Kop atandı.
Resmi Gazete’ye göre karar, 4 Ağustos tarihinden itibaren geçerli.
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Etiketler : atama, hükümet, görevden alma, RESMİ GAZETE