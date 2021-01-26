Görevden alma ve atamalar devam ediyor

UBP-DP-YDP Azınlık hükümetinin görevden alma ve atamaları son sürat devam ediyor.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan görevinden alınarak, yerine Fuat Tek getirildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sanayi Dairesi Müdürü Doğan Şah görevinden alınarak, yerine Mustafa Yeşil getirildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Dincer Faruk da görevden alındı.