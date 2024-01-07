Google, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yolları tarayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yollarının Google Street, Google Earth ve Google Maps platformlarında özel bir çalışma ile dünya genelinde erişime açılacağını söyledi.

Arıklı ile Fact Innovation and Technologies Ltd. direktörü Sadi Yolgeçen arasında, kuzeydeki yolların Google platformlarında yer alması için protokol imzalandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Arıklı, protokol sayesinde ülkenin ana yollarını, bölünmüş yollarını ve ilçe sınırları içindeki yollarının özel bir araç ve kamera ile taranacağını ve elde edilen verilerin Google platformlarında yayınlanacağını ifade etti.

Arıklı, “Bu proje, ülkemizin turistik ve ekonomik potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı sunacak. Google platformları üzerinden ülkemizin yollarını sergileyerek potansiyel ziyaretçilere ve yatırımcılara önemli bir kolaylık sağlamış olacağız" dedi.

Fact Innovation and Technologies Ltd. direktörü Sadi Yolgeçen ise projeyle duydukları gururu dile getirerek, "Ülkemizin teknolojik altyapısını dünya genelinde tanıtmak ve Kuzey Kıbrıs'ı dijital haritalar aracılığıyla daha yakından keşfetmeyi sağlamak, şirketimiz için büyük bir heyecan kaynağıdır" şeklinde konuştu.