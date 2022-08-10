Gönyeli’de markette hırsızlık: Bir kişi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre 7 ve 8 Ağustos tarihleri arasında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden B.A.D.’nin (E-25) market içerisinde satışa sunulan toplam 2,170 TL değerindeki iki şişe viski, bir şişe bira ile bir adet çikolatayı alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

Söz konu şahıs tutuklandı.