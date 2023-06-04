Gönyeli'de korkutan kaza

Gönyeli’de akşam meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü bir araca çarptıktan sonra yoldan çıkıp, devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsünün ayak bileği kırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki Ahmet Balçık dün akşam 21.30'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda KH 162 plakalı motosikletiyl seyir halindeyken, önünde aynı istikamete doğu seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeni ile durmak zorunda kalan 36 yaşındaki Cahit Emre Candan yönetimindeki ZNF 586 plakalı aracın arkasına çarptı.

Balçık, motosikletiyle, aynı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Gizem Gülcüer'in açtığı kapıya çarptıktan sonra duramayıp, bir süre kontrolsüzce yoluna devam etti ve boş alan içerisine devrilip durdu.

Kaza sonucu ayak bileği kırılan motosiklet sürücüsü önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, daha sonra kendi isteği üzerine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi.