‘Gönyeli’de Hayat Var’ yarışmasında ödüller verilecek, sergi açılacak

Gönyeli Belediyesi’nin Geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl “Gönyeli’de Hayat Var” temasının işlendiği Fotoğraf Yarışması ödüller verilecek, başarılı eserler sergilenecek.



BU amaçla 18 Kasım Perşembe saat 18.30’da Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde bir etkinlik düzenlenecek.



Etkinlikte dereceye giren fotoğraf sahipleri ödüllerini alacak, seçici kurulun sergilenmeye değer bulduğu 48 eser izlenime açılacak.



“Geleneksel Fotoğraf Yarışması”nda birincilik ödülünü “Alt Geçitteki Adam” adlı eseri ile Ulaş Sönmez, “Sosyal Medya”ya yönelik paylaşımlardan oluşan fotoğraflarda ise “Çocuk Olmak” adlı çalışması ile Ediz Kaymaklılı kazanmıştı.



Yarışmaya toplamda 335 eser ve 74 profesyonel ya da amatör fotoğrafçı katılmıştı.



Geleneksel Fotoğraf Yarışmasında şu isimler ödül alacak.

1. Ulaş Sönmez

2. Ayşe Kocaismail

3. Berke Can Akyüz

Jüri Özel Ödülü: Ali Damdelen

Sosyal Medya Fotoğraf Yarışmasında şu isimler ödül alacak.

1. Ediz Kaymaklılı

2. Veysi Canateş

3. Çilem Nalbant

Jüri Özel Ödülü: Cyptiottraveller



“Gönyeli’de Yaşamak Güzel” temalı Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nda Birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye de 2 bin TL ödül verilecek.



Sosyal medyada kategorisinde ise #GonyelideYasamakGuzel (hashtag) ibaresi ile facebook ve instagramda paylaşılan fotoğraflar arasından seçilen birinciye iPhone 11 akıllı telefon, ikinciye Playstation 5 ve üçüncüye de Samsung Tab S6 Tablet takdim edilecek.

