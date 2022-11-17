Gönyeli’de gün çocukların!

Gönyeli Belediyesi park etkinlileri buluşmasında bu kez çocuklara özel bir gün düzenliyor.

Gönyeli’deki Yusuf Yönlüer Rekreasyon Alanı’nda cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlikle çocuklar muhteşem bir gün geçirecek.

Cumartesi günü 15.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan “Biz Buradayız” etkinliğinde bir çok etkinlik mevcut.

Çocuklar, balon katlama, eğlencebaz comedy juggling, Çocuklar için midilli atla gezme, yüz boyaması etkinlikleri yapılacak.

Çizgi film kahramanları da etkinlikte yer alacak. Öte yandan çocuklara ikramlar da yapılacak.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada tüm vatandaşlar ücretsiz etkinliğe davet edildi.